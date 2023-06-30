В Челябинске в суд передали дело о хищении 2 млрд рублей у дольщиков «Речелстроя»

Ранее учредителя и гендиректора "Речелстроя" судили по более мягкой статье Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске закончили расследовать уголовное дело о мошенничестве в отношении учредителя компании «Речелстрой», экс-депутата Городской думы Андрея Пязока и бывшего гендиректора фирмы Серея Вегельмана. Обоих обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, из-за руководителей компании-застройщика дольщики потеряли более 2 млрд рублей. Люди вкладывали деньги в покупку квартир в микрорайоне Lake City в Чурилово, но не получили свое жилье. Строительство остановилось.

Потерпевшими по делу признаны более 1,5 тыс. человек. За время следствия все они дали показания. Опросили также 200 свидетелей, провели 12 различных экспертиз: почерковедческих, бухгалтерских, финансово-аналитических.

— В ходе расследования возмещен ущерб на сумму более 197 млн рублей. Судом по ходатайству следователя арестовано имущество обвиняемых на сумму более 53 млн. рублей, — сообщили в СУ СК по Челябинской области.

Напомним, в 2021 году Андрея Пязока и Сергея Вегельмана признали виновными в привлечении средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве. Первого тогда приговорили к двум годам в колонии поселении, а второго — к полутора годам. Но в начале 2022 года Челябинский областной суд отменил приговор. Расследование началось заново.

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