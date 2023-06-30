Вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт попросила не забывать детей на пикниках и рыбалке

Ирина Гехт Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт попросила южноуральцев не оставлять детей без присмотра.

Выходные в регионе обещают быть жаркими, многие поедут отдыхать на природу. Легко увлечься купанием, жаркой шашлыков или просто общением с друзьями и забыть следить за детьми.

— Во время пикников, рыбалок, туристических прогулок ребята разного возраста могут оставаться без присмотра родителей. Ребенок рискует травмироваться, потеряться или даже утонуть – здесь счет идет не на часы, а на минуты, — написала Ирина Гехт в своем telegram-канале.

Она добавила, что при изучении несчастиях случаев очень часто оказывается, что беды можно было избежать. Например, объяснить ребенку правила поведения у воды. Или просто не спускать глаз с сына или дочери.

Ирина Гехт посоветовала южноуральцам не проходить мимо оказавшихся в опасности детей, а помогать или вызывать на экстренные службы.

Ранее в Челябинской области ребенок сбежал из детского сада и через лес ушел в соседний поселок. А две 13-летние девочки потерялись во время плавания по озеру на надувном матрасе.

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