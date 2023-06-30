В Челябинске под отключение горячей воды с 11 июля попадут более 500 домов

Четвертый этап опрессовок в Челябинске начнется 11 июля. Гидравлические испытания продлятся ровно две недели – до 25 июля. Об этом сообщили в городской администрации.

— Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут 575 многоквартирных домов, 47 дошкольных, 23 учебных и 14 лечебных учреждений в Калининском, Курчатовском и Центральном районах города, — уточнили в мэрии.

Кроме того, по отдельному графику пройдут гидравлические испытания на домах, обслуживаемых локальными котельными.

Полные списки адресов, по которым с 11 по 25 июля проведут отключения, можно посмотреть по ссылкам внизу.

Калининский район

Курчатовский район

Центральный район

Локальные источники теплоснабжения на июль 2023

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