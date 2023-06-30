В Челябинске на два месяца ограничат движение на улице Цвиллинга из-за ремонта трамвайных путей

Работы продлятся два месяца Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске временно ограничат движение транспорта на улице Цвиллинга. Об этом сообщили в городской администрации.

— Движение на улице Цвиллинга будет ограничено на участке от проспекта Ленина до ул. Коммуны из-за ремонта трамвайных путей. Работы продлятся с 23:00 часов 30 июня до 23:00 часов 30 августа, — уточнили в мэрии.

Движение трамваев будет осуществляться в обычном режиме. Автомобилистов просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

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