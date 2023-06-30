ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» продолжает трансформацию сети дополнительных офисов

Фото: ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»

Теперь жители Металлургического района могут получить банковские услуги в современном офисе по новому адресу. В новом отделении представлена вся линейка продуктов как для бизнеса, так и для физических лиц.

—Офис Челиндбанка в Металлургическом районе был и остается крупнейшим в нашей городской сети, в том числе по количеству клиентов. Новый офис стал продолжением нашей трансформации и соответствует современным требованиям комфорта и сервиса, — рассказал Генеральный директор ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» Сергей Байль.

По сложившейся традиции, первые клиенты ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» принимают участие в беспроигрышной лотерее и получают фирменные сувениры.

Дополнительной офис в Металлургическом районе находится по адресу: г. Челябинск, шоссе Металлургов 28.