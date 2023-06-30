В Челябинске воспитанников детдома кормили некачественной едой

Фото: прокуратура Челябинской области

В Челябинске выявили нарушения при организации питания в одном из детских домов Курчатовского района. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что в пищеблоке отсутствовала локальная система вытяжной вентиляции и не было достаточного количества кухонного оборудования. В холодильниках не имелось термометров, а продукция в морозильной камере хранилась без маркировочных ярлыков с информацией о сроках годности и условий ее хранения.

По результатам проверки руководителям детского дома и организатору питания внесены представления об устранении выявленных нарушений закона.

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