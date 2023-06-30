Не северо-западе Челябинска демонтировали незаконный киоск, на который жаловались горожане

Фото: мэрия Челябинска

В Челябинске демонтировали незаконный киоск, стоявший на Комсомольском проспекте возле дома №78а. Ранее горожане жаловались, что в торговой точке велась продажа напитков сомнительного качества.

— В настоящий момент объект демонтирован и вывезен на спецстоянку. С собственником, при обращении за имуществом, будет вестись работа в рамках действующего законодательства, — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Изначально собственник сам убрал свой ларек. Но накануне челябинцы увидели, что снова осуществляется продажа напитков. После жалоб приехали работники мэрии и демонтировали незаконный объект.

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