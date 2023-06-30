В Челябинске проверили парк с аттракционами, где 13 человек застряли на колесе обозрения

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Прокуратура Центрального района Челябинска провела проверку в парке Гагарина после инцидента на колесе обозрения, где застряли 13 человек. В работе аттракциона были выявлены нарушения. Об этом сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

— В ходе проверки выявлены нарушения правил безопасной эксплуатации колеса обозрения, в результате чего по вине оператора-посадчика произошла внештатная ситуация: пустая кабина перевернулась и работа аттракциона экстренно остановлена, — уточнила Наталья Мамаева.

Директор парка получил предостережение о недопустимости нарушения законодательства о безопасности эксплуатации аттракционов. Ему предписали устранить все выявленные в ходе проверки недочеты.

Напомним, инцидент произошел 24 июня. В момент остановки аттракциона в кабинах находились 13 человек, в том числе четверо детей. Никто не пострадал, всех людей эвакуировали спасатели.

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