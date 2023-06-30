Путин поздравил Исторический музей Южного Урала со столетним юбилеем

Официальной датой открытия Исторического музея Южного Урала считается 1 июля 1923 года. Фото: пресс-служба учреждения

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму сотрудникам Исторического музея Южного Урала. В ней он пожелал успехов коллективу учреждения и призвал продолжать и дальше сохранять традиции искренней любви к своему делу. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на министерство культуры Челябинской области, которое опубликовало текст телеграммы.

— Дорогие друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 100-летием Государственного исторического музея Южного Урала, — говорится в телеграмме. — Ваш музей был основан талантливыми, неравнодушными, увлеченными людьми, неутомимыми подвижниками и созидателями. Во многом благодаря их самоотверженному труду, творческой энергии – он стал признанным центром просвещения и культуры на Южном Урале.

Глава государства также добавил, что представленные в музее коллекции отражают богатейшую историю региона с древнейших времен до наших дней.

Фото: министерство культуры Челябинской области

Череду праздничных событий музей начинает уже сегодня: открывает для гостей новую экспозицию купечества в Доме Покровского и юбилейную выставку «Первый музей в Челябинске». Также запущена специальная акция - свободный вход в честь юбилея (действует с 1 по 11 июля с 17:00 до 19:00 во все залы).

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