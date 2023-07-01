Град, грозы и дожди ожидаются на выходных в Челябинской области

Грозы прогнозируются как днем, так и ночью
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Челябинской области на выходных прогнозируются дожди с градом и грозами. Тем не менее температура воздуха дойдет до 30 градусов жары. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.
В регионе 1 июля ожидается переменная облачность. Местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы, также возможен град. Столбик термометра днем поднимется до +27, +32 градусов. Ветер южной четверти 5-10 м/c, отдельные порывы которого дойдут до 15-18 м/c.
2 июля погода значительно не поменяется. Ночью температура воздуха составит +16, + 21 градусов, днем дойдет до +24, +29 градусов. На протяжении суток – облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южной четверти 4-9 м/с, отдельные порывы до 16 м/c.
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