Град, грозы и дожди ожидаются на выходных в Челябинской области

Грозы прогнозируются как днем, так и ночью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области на выходных прогнозируются дожди с градом и грозами. Тем не менее температура воздуха дойдет до 30 градусов жары. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.

В регионе 1 июля ожидается переменная облачность. Местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы, также возможен град. Столбик термометра днем поднимется до +27, +32 градусов. Ветер южной четверти 5-10 м/c, отдельные порывы которого дойдут до 15-18 м/c.

2 июля погода значительно не поменяется. Ночью температура воздуха составит +16, + 21 градусов, днем дойдет до +24, +29 градусов. На протяжении суток – облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южной четверти 4-9 м/с, отдельные порывы до 16 м/c.

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