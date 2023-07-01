Mercedes снес тросовые ограждения и перевернулся на северо-западе Челябинска

Фото: t.me/cheliabinsktop

На Университетской набережной в Челябинске утром 1 июля произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes Benz. По данным городской Госавтоинспекции, за рулем находилась 28-летняя девушка.

— Водитель, управляя автомобилем Mercedes Benz, врезалась в ограждение тросового типа, повредив 11 столбов, после чего совершила наезд на тротуарный камень. В результате ДТП произошло опрокидывание автомобиля, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, девушка не справилась с управлением. В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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