В Златоусте откроют музей легендарного мастера-оружейника Ивана Бушуева

Златоустовская гравюра на металле во многом известна благодаря Ивану Бушуеву. Фото: vk.com/rcnkminsk

В Златоусте Челябинской области откроют музей, посвященный легендарному мастеру-оружейнику Ивану Бушуеву. Экспонаты планируют разместить в здании, где когда-то находилось рабочее место ремесленника.

За проект возьмется златоустовская АНО «Агентство музейных инициатив». Представители организации уже выиграли грант от Президентского фонда культурных инициатив.

— Жизнь и работа Ивана Бушуева – одна из самых ярких страниц истории Златоуста. Именно этот мастер дал известность и развитие всему городу, — отмечают авторы проекта. — Сегодня в Златоусте находится 77 производств украшенного оружия. Каждый 10 человек в городе связан с созданием гравюры или украшенного оружия.

Общая сумма расходов на реализацию проекта составит 932 тысячи рублей. Причем 499 тысяч рублей из этой суммы будет включать сам грант, а 433 тысяч рублей – в виде софинансирования.

До 1815 года в России не было ни одного русского мастера по нанесению золотого узора на металл. Это делали немецкие мастера. Златоустовец Иван Бушуев не только смог перенять мастерство, но и улучшил саму методику: золото на его изделиях держалось на 70% дольше. Но он не остановился на этом и стал делать пейзажи на металле – в дальнейшем такую работу назвали гравюрой. Иван Бушуев посвятил жизнь работе и постоянно развивал свое мастерство – он погиб на производстве от отравления кислотами.

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