В Челябинске задержали бездомного, ограбившего мужчину на улице

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске полицейские задержали бездомного, который ограбил на улице 42-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Все произошло днем на улице Потемкина. К мужчине подошел неизвестный и потребовал отдать ему сотовый телефон. Получив отказ, преступник силой отобрал гаджет, после чего скрылся. Потерпевший обратился в полицию.

— Оперативники установили маршрут передвижения подозреваемого, а также ломбард, в который злоумышленник сдал похищенное. В ходе проведения дальнейших мероприятий он был задержан и дал признательные показания, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Задержанным оказался 48-летний бездомный рецидивист. На него завели уголовное дело о краже. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

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