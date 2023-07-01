В Копейске двое подростков на мотоцикле столкнулись с автомобилем

Фото: ГИБДД Копейска

В Копейске двое подростков на мотоцикле столкнулись с легковушкой. ДТП произошло 30 июня на улице Коркинской. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

—63-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150, выезжая на проезжую часть с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении кроссовому мотоциклу «Rockot R300», в результате чего произошло столкновения, — уточнили в ГИБДД Копейска.

За рулем мотоцикла находился 17-летний парень, который ехал вместе с 14-летним приятелем. Оба подростка получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Фото: ГИБДД Копейска

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