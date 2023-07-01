ГИБДД предупредила о пробках на трассе М-5 в Челябинской области

Фото: архив КП

На выходных в Челябинской области может быть затруднено движение на трассе М-5. Об этом предупредили в региональной Госавтоинспекции.

— В связи с проведением ремонтных работ может быть затруднено движение на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» с 1843 км по 1846 км и 42 км автодороги «Западный обход» особенно в выходные дни, — уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции призвали водителей с пониманием отнестись к временным затруднениям, а также заранее планировать свой маршрут. В случае возникновения непредвиденных ситуаций автомобилистам порекомендовали обращаться за помощью к сотрудникам ДПС.

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