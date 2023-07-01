В Челябинске отдали под суд криптомошенника за обман 69 человек

Уголовное дело обвиняемого рассмотрит Калининский районный суд

В Челябинске 19-летний парень придумал схему по обману людей, желавших заработать на криптовалюте. В общей сложности ему удалось заработать на этом более 4 млн рублей. Однако молодого человека задержали полицейские. В ближайшее время его будут за мошенничество, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области,

Как установило следствие, парень предлагал знакомым и их друзьям инвестировать в криптовалюту и обещал большие проценты. Ему поверили 69 человек, некоторые даже оформили кредиты в банках.

Получая деньги на счет, молодой человек ничего не инвестировал, а тратил все средства на собственные нужды. Когда от него требовали прибыль и проценты, то он под различными предлогами оттягивал выплату.

Обманутые челябинцы обратились в полицию. На молодого человека завели уголовное дело. На период следствия он находился под подпиской о невыезде.

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