Туристы оставляют мусор и рисунки на крупном археологическом пещерном комплексе в Челябинской области

Сикияз-Тамакский комплекс — памятник археологии федерального значения. Фото: Охрана культурного наследия Челябинской области

Пещеры стали одним из популярных туристических мест Челябинской области, поскольку через них проложены маршруты сплавов по реке Ай. Это уникальный природный комплекс и памятник археологии федерального значения. Однако туристы, активно посещающие пещеры, наносят вред их внешнему облику.

Представители госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области проверили состояние пещер и обнаружили на месте мусор и современные рисунки, которые после себя оставили туристы. Страдают и рыхлые отложения – толпы путешественников просто вытаптывают их.

– С 2020 года состояние комплекса пещер практически не изменилось, но появились новые надписи, сделанные посетителями, – отметили в ведомстве.

Отметим, что археологическое открытие Сикияз-Тамакского комплекса произошло в 1995 году. При исследованиях археологии получили комплекс артефактов, которые относятся к совершенно различным эпохам: от каменного века до средневековья. Там обнаружили кости древних животных. Одной из интересных находок стал череп пещерного медведя, который был частично окрашен в красный цвет минеральным красителем охрой.

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