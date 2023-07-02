Парад невест народов Южного Урала пройдет на Аркаиме в День семьи, любви и верности

Этнофестиваль «Аркаим» пройдет в День семьи, любви и верности. Фото: Дарья Чигинцева

Этнофестиваль «Аркаим» пройдет в музее-заповеднике «Аркаим» с 7 по 9 июля. В этом году он будет посвящен традиционному семейному празднику.

Афиша: министерство культуры Челябинской области

Гости фестиваля смогут увидеть традиционные костюмы, в которых девушки выходили замуж в 19 веке.

– Южный Урал благодаря своей истории стал тем самым местом, где живущие по соседству народы, перенимают элементы культуры друг друга и взаимно друг друга обогащают, что дарит нам невероятный калейдоскоп самобытных и уникальных традиций и костюмов. Во время дефиле-шоу будет представлена одна из самых больших в России коллекций традиционного свадебного костюма, – сообщили в министерстве культуры Челябинской области.

Парад невест начнется 7 июля в 20:00 на сцене у подножия горы Шаманки. Организаторами выступают – реставратор Александр Акулов, народный мастер-ремесленник Евгения Ядрышникова и АНО по развитию регионального кино и креативных индустрий под руководством Светланы Поповой.

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