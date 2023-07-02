В Челябинске пройдет десятый кинофестиваль «Урал, я люблю тебя»

Работы должны передавать любовь к родному краю, его людям, ландшафтам, победам и достижениям. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Урал, я люблю тебя» – старейший кинофестиваль Челябинской области. Он был учрежден в 2014 году. За это время он стал значимым событием культуры региона. Каждый год на участие в фестивале поступают сотни работ, посвященных природному, историко-культурному, промышленному и интеллектуальному наследию Урала.

В этом году концепция не изменилась – на конкурс принимаются работы, снятые на территории Урала. География участников – Челябинская, Курганская, Свердловская, Пермская, Тюменская, Оренбургская области, Республика Башкортостан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округи.

Участниками могут стать не только профессиональные кино- и телестудии, но и анимационные мастерские, рекламные агентства, видеопродакшены и индивидуальные авторы любого уровня подготовки.

К участию допускаются и авторы их других регионов России и из-за рубежа, если относятся к тематике Урала. Главное условие – передать любовь к родному краю, его людям, ландшафтам, победам и достижениям.

В настоящий момент челябинский областной киноцентр имени С.А. Герасимова открыл прием заявок. Принимаются как профессиональные, так и любительские работы. Это могут быть игровые, документальные, научно-популярные фильмы, а также социальная реклама, музыкальные клипы, видеоработы журналистов, снятые с 2021 года.

Работы должна соответствовать одной из десяти тематических номинаций кинофестиваля.

Принимают конкурсные работы до 30 сентября 2023 года. Конкурсный показ и церемония закрытия состоится 20 октября 2023 года.

Заявку на участие можно подать на сайте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.