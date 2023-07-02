Жительница Магнитогорска выиграла в конкурсе встречу с актером турецких сериалов

Фото: Дарья АСЛАМОВА

В начале августа жительница Магнитогорска Юлия Писарева поедет в Стамбул, где ее ждет ужин с турецким актером Акыном Акинёзю, который известен ролью Мирана в телесериале «Ветреный».

Девушка может позвать с собой трех спутников. В программе поездки не только личная встреча со звездой, но и насыщенная экскурсия по крупнейшему городу Турции.

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