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НовостиОбщество2 июля 2023 10:16

Жительница Магнитогорска выиграла в конкурсе встречу с актером турецких сериалов

Конкурс проводил онлайн-кинотеатр
Дарья АНТОН

Фото: Дарья АСЛАМОВА

В начале августа жительница Магнитогорска Юлия Писарева поедет в Стамбул, где ее ждет ужин с турецким актером Акыном Акинёзю, который известен ролью Мирана в телесериале «Ветреный».

Девушка может позвать с собой трех спутников. В программе поездки не только личная встреча со звездой, но и насыщенная экскурсия по крупнейшему городу Турции.

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