Международное ралли «Шелковый путь» впервые пройдет через Магнитогорск

Участники ралли будут в Магнитогорске к ночи 8 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крупнейшая гонка Евразии пройдет по маршруту длиной в 5 228 километров и соединит 13 регионов России. По данным администрации Магнитогорска, в этом году международное ралли «Шелковый путь» стартует в Казани 7 июля. За день гонщики проедут более 600 километров и окажутся в Уфе. Оттуда ранним утром 8 июля по каменистым трассам предгорий Урала двинутся в сторону Магнитогорска. К ночи участников ждут на парковке ледового дворца спорта «Арена Металлург».

9 июля придется кольцевой этап ралли «Магнитогорск – Магнитогорск». Организаторы обещают частые смены курсов и покрытия.

В связи с этим управление ГИБДД по Челябинской области просит воздержаться от поездок на машинах и мотоциклах через Агаповский, Верхнеуральский, Нагайбакский, Чесменский и Пластовский районы.

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