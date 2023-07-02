Житель Челябинской области пытался перебросить наркотики в колонию с помощью арбалета

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

В Копейске мужчина хотел перебросить наркотики при помощи арбалета на территорию исправительной колонии.

Его задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с ГУФСИН России по области. У копейчанина изъяли арбалет и сверток с наркотическим веществом, который был прикреплен к стреле.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, уже возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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