В Челябинске заметили кузнечика розового цвета

Розовая окраска - генетическая мутация.
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
В окрестностях поселка Каштак заметили кузнечика ярко-розового цвета. Насекомое из-за необычной окраски выделялось на фоне зеленой травы, и увидеть его было нетрудно.
Фотографией необычного кузнечика поделился читатель КП-Челябинск.
Если верить изданию National Geographic, розовая окраска насекомого – генетическая мутация, следствие эритризма. У таких кузнечиков нарушена пигментация наружных покровов в пользу красного, оранжевого или розоватого цвета. Это может быть из-за большого количества красного пигмента или недостатка черного.
Чаще всего розовые кузнечики встречаются в Великобритании, а для Южного Урала такие насекомые – настоящая редкость.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.