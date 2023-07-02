В Челябинске заметили кузнечика розового цвета

Розовая окраска - генетическая мутация. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В окрестностях поселка Каштак заметили кузнечика ярко-розового цвета. Насекомое из-за необычной окраски выделялось на фоне зеленой травы, и увидеть его было нетрудно.

Фотографией необычного кузнечика поделился читатель КП-Челябинск.

Если верить изданию National Geographic, розовая окраска насекомого – генетическая мутация, следствие эритризма. У таких кузнечиков нарушена пигментация наружных покровов в пользу красного, оранжевого или розоватого цвета. Это может быть из-за большого количества красного пигмента или недостатка черного.

Чаще всего розовые кузнечики встречаются в Великобритании, а для Южного Урала такие насекомые – настоящая редкость.

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