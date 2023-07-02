Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июля 2023 13:25

В Челябинске на 3 недели ограничат движение транспорта в районе Теплотеха

Это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей
Дарья АНТОН
Движение в районе Теплотехнического института ограничат с 3 по 23 июля.

Движение в районе Теплотехнического института ограничат с 3 по 23 июля.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, движение будет ограничено с 3 по 23 июля на участке вдоль путей по проспекту Победы, от улицы Каслинской до улицы Кирова.

Об изменениях в движении трамваев администрация города обещает сообщить дополнительно. Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать маршрут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.