В Челябинске на 3 недели ограничат движение транспорта в районе Теплотеха

Движение в районе Теплотехнического института ограничат с 3 по 23 июля.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, движение будет ограничено с 3 по 23 июля на участке вдоль путей по проспекту Победы, от улицы Каслинской до улицы Кирова.

Об изменениях в движении трамваев администрация города обещает сообщить дополнительно. Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать маршрут.

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