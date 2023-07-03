Челябинская область стала четвертой в России по качеству дорог

Больше, чем на Южном Урале, качественных дорог только в ХМАО, Краснодарском крае и Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинская область стала четвертой среди российских регионов по качеству дорог. Таковы данные рейтинга, опубликованного «РИА Новости».

Чтобы составить список, подсчитывали, какая доля дорог регионального, межмуниципального или местного значения по итогам 2022 года отвечала нормативным требованиям. В Челябинской области этот показатель составил 83,1%. Регион уступил только Краснодарскому краю, Ханты-Мансийскому автономному округу и Москве. В столице норме соответствует 97,6% дорог.

Составители перечня отмечают, что только в 41 регионе России доля качественных дорог больше 50%. В 44 областях, республиках и краях в нормативном состоянии меньше половины дорог. Самый низкий показатель у Архангельской области — 13,3%.

Напомним, в выходные в Челябинской области было затруднено движение на трассе М-5 из-за ремонта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.