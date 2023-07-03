В Челябинской области 3 июля объявили штормовое предупреждение из-за гроз с градом

В грозу может усилиться ветер и выпасть град Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Челябинской области 3 июля объявили штормовое предупреждение. В регионе могут пройти сильные дожди, грозы и град.

— Порывы ветра при грозах до 20 метров в секунду, — сообщили в региональном ГУ МЧС.

Ветер такой силы легко может ломать древесные сучья.

По данным Гидрометцентра, днем 3 июля в Челябинской области будет от +25 до +30 градусов, хотя, если соберется много облаков, температура может упасть до +20, +25.

Тридцатиградусная жара задержится на Южном Урале на всю неделю: если верить предварительному прогнозу, до 9 июля прохладней не станет.

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