«Главное в любом экзамене – уметь читать»: челябинский выпускник рассказал, как сдал ЕГЭ на 200 баллов

В Челябинской области уже девять 200-балльников Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинской области 16 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по информатике. Двое из них сдавали экзамен в досрочный период. Известны стали также результаты ЕГЭ по иностранным языкам. Две девушки, жительницы Челябинска и Озерска получили по 100 баллов на ЕГЭ по английскому.

— Полученные результаты по информатике увеличили число 200-балльников в регионе. На сегодняшний день девять участников ЕГЭ основного и досрочного периода с результатом в 200 баллов, — рассказала первый замминистра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Арсений Казаков из челябинского лицея №31 набрал 100 баллов на ЕГЭ по математике профильного уровня и столько же на экзамене по информатике. К ЕГЭ по математике одиннадцатиклассник готовился сразу в трех кружках. А вот информатику назвал самым простым для себя экзаменом.

— К нему можно полностью подготовиться самостоятельно, — завил выпускник. — Открытые курсы, банк заданий, варианты от всех возможных источников с разборами.

Арсений признался, что доставшиеся ему на экзамене задания оказались проще тренировочных.

— 26 из 27 заданий спокойно решались за два часа, над самой интересной же задачей №27 пришлось подумать, — признался выпускник. — В итоге оставшиеся 1,5 часа я потратил на проверку. Естественно нашел ошибку, так как неправильно прочел условие. Главное в любом экзамене – уметь читать.

Напомним, в прошлом году ЕГЭ по информатике смогли сдать на 100 баллов только восемь выпускников из Челябинской области.

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