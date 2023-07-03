В Челябинске проверят безопасность детских дворовых площадок

Потенциально опасные детские городски должны будут "остановить и огородить" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске проверят детские игровые конструкции во дворах. Сделать это поручила мэр Наталья Котова.

— С учетом тех травм, которые с детьми случаются последние две недели, прошу дать поручение управляющим компаниям: полностью промониторить, проинвентаризировать все детские городки на дворовых территориях и устранить все замечания, — сказала Наталья Котова во время совещания в администрации Челябинска. — Если где-то травмоопасный объект, его нужно остановить, закрыть, огородить.

Ранее в Челябинске проверили игровые конструкции, установленные в парках и скверах.

— Инвентаризацию малых архитектурных форм в парках закончили, все мелкие недочеты устранены, — сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Напомним, в Челябинске ребенок лишился части пальца, забравшись в беговое колесо. Другой мальчик повредил спину, упав на металлический штырь на игровой площадке. В Миассе девочка лишилась фаланги пальца, катаясь на горке. А в Копейске мальчик упал со второго этажа на первый, играя в заброшенном бараке.

Накануне первый вице-губернатор Ирина Гехт попросила родителей не забывать следить за детьми во время летнего отдыха.

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