Мэр Наталья Котова велела лучше поливать цветы и деревья в Челябинске в жару

В жаркую погоду цветам нужно больше воды Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила усилить полив растений.

— Неделя жаркая ожидается, — напомнила она подчиненным во время совещания в городской администрации. — Обратите внимание на полив деревьев, цветов.

Метеорологи действительно предсказывают, что до конца недели в Челябинске простоит 30-градусная жара. А 3 июля вдобавок объявили штормовое предупреждение.

Наталья Котова также поручила специалистам Комитета дорожного хозяйства тщательней следить за качеством дорожного ремонта в городе.

Напомним, Челябинскую область признали четвертой среди российских регионов по качеству дорог.

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