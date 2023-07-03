В Челябинске хостел для рабочих продают за 96 млн рублей

Хостел расположен в промзоне. Фото: google.ru/maps

В Челябинске на продажу выставили хостел «Абвир». Он расположен в четырехэтажном здании на Копейском шоссе и предназначен для проживания рабочих. По соседству находятся складской комплекс, заводы, хозяйственные корпуса. Сообщение о продаже появилось на популярном сайте бесплатных объявлений. За гостиницу вместимостью 550 мест просят 96 млн рублей.

Весной в хостеле закончили ремонт. В дополнение к зданию продается вся обстановка: кровати, телевизор, холодильник и чайник в каждой из комнат, 1100 комплектов постельного белья.

Владелец отмечает, что у него есть договоры на проживание рабочих с крупными челябинскими заводами. Сейчас хостел заполнен на 60%.

— Продается с связи с переездом в другой регион, — поясняет в объявлении владелец.

Ранее в Челябинске за 57 млн рублей продали недостроенные спортивный центр и магазин.

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