В Челябинске двухлетней девочке отрезало часть пальца во время катания на карусели

Фото: vk.com/achnov

В Челябинске двухлетняя девочка пострадала во время катания на карусели во дворе. Малышка просунула руку в металлический механизм и потеряла часть пальца.

Все случилось на игровой площадке во дворе на улице Павелецкой. Пострадавшую девочку госпитализировали. Палец удалось сохранить. Ребенку сделали операцию, но понадобится еще одна.

На ситуацию обратил внимание председатель российского следственного комитета Александр Бастрыкин. Он потребовал от подчиненных доклад о результатах проверки, которую проводят после происшествия.

Собственную проверку инициировали также в прокуратуре.

Ранее в Челябинске части пальца лишился мальчик. Он неудачно забрался в беговое колесо.

Мэр Челябинска Наталья Котова после инцидентов с детьми велела проверить все игровые площадки во дворах и огородить небезопасные конструкции.

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