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НовостиОбщество3 июля 2023 9:27

В Челябинской области прошел митинг ко Дню ветеранов боевых действий

Участники возложили цветы к памятнику и почтили память погибших воинов
Источник:kp.ru
Фото: Федеральный партийный проект «Женское движение «Единой России»

Фото: Федеральный партийный проект «Женское движение «Единой России»

Митинг прошел 1 июля в Пластовском районе, на 77 км автодороги Южноуральск – Магнитогорск. Участники собрались у мемориального памятника сотрудникам МВД по Челябинской области, погибшим при выполнении служебного долга.

В митинге приняли участие председатель Челябинской региональной общественной организации «Союз ветеранов Чечни», кавалер Ордена Мужества Анатолий Маслов, атаман станицы Миасской, Красноармейского района, Челябинской области, участник боевых действий в Чечне Сергей Ведерников, куратор федерального партийного проекта «Женское движение Единой России» в Советском районе Челябинска Наталья Шурпа.

С приветствием выступил полковник милиции в отставке, ветеран боевых действий в Чечне Сергей Подоплелов.

Фото: Федеральный партийный проект «Женское движение «Единой России»

Фото: Федеральный партийный проект «Женское движение «Единой России»

Участники возложили цветы к памятнику и почтили память павших воинов минутой молчания. В завершении Наталья Шурпа вручила памятные подарки участникам митинга.