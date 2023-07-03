Южноуральским семьям подарят бесплатные семейные фотосессии

В канун дня семьи, любви и верности стартовал новый проект «Семейные истории сквозь объектив», по итогам которого 5 счастливчиков получат бесплатные фотосессии от профессионального челябинского фотографа.
Стать участником проекта сможет любая семья, которая проживает в Челябинской области и подходит хотя бы под одну номинацию:
– «Молодая семья» – семья, в которой возраст мужа и жены не старше 25 лет;
– «Семья в ожидании чуда» – семья, в которой ждут появление малыша (обязательное условие – беременная мама);
– «Счастье быть родителями» – семья, в которой два и более детей до 18 лет;
– «Драгоценная семья» – семья, в которой стаж совместной семейной жизни более 30 лет;
– «Многопоколенная семья» – семья, в которой присутствует минимум три поколения (бабушки и дедушки, мама и папа, дети).
Для участия необходимо выполнить всего лишь несколько простых условий:
– подписаться на группу проекта ВКонтакте;
– сделать репост записи к себе на страничку;
– заполнить заявку на участие.
8 июля с помощью генератора случайных чисел организаторы подведут итоги проекта и определят по одному победителю в каждой номинации.
Победители получат бесплатную профессиональную фотосессию для всей семьи. Фотосессия будет организована в интересной локации Челябинской области.
Заявку можно направить до 20.00 часов 6 июля по челябинскому времени.