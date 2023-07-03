В Металлургическом районе Челябинска повторно продлили срок отключения горячей воды

Горячая вода в кранах не появится до 9 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске продлили срок отключения горячей воды в Металлургическом районе. Это сделали уже второй раз подряд. Сперва возобновить подачу горячей воды обещали 3 июля. Но теперь счастливый момент отложили до 9 июля.

Как сообщили в мэрии, с водонагревателями и кастрюлями челябинцам приходиться возиться из-за участка трубопровода ТЭЦ ООО «Мечел-Энерго», который необходимо отремонтировать.

— Необходимость продления вызвана отсутствием технической возможности проведения ремонтов трубопровода во время гидравлических испытаний и последующего выявления и устранения технологических нарушений на тепловых сетях жилой зоны, — заявили в администрации Челябинска.

До 9 июля появления горячей воды придется ждать жителям 166 домов, входящих в «северную зону» Металлургического района. Вот полный список адресов:

60 лет Октября, 18а, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 38а, 38б, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56

Бородинская, 14

Байкальская, 26, 35, 42, 46, 48

Балканская, 1

Богдана Хмельницкого, 10, 14, 22, 23, 26, 28, 30, 30а, 34, 36, 38, 42

Вахтангова, 2, 3, 7

Гастелло, 4, 8

Дегтярева, 4а, 5, 8, 27, 32, 39, 50, 56б, 68а, 72

Дружбы 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 21, 23, 27

Жукова 1, 1а, 3, 25, 33, 37, 37а, 38, 40

Коркинская 3, 5

Краснооктябрьская, 16, 20, 20а, 26

Липецкая, 3, 26, 29

Мира 1, 4, 5, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 25, 25а, 27, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 102, 100а

Обухова, 8

Первого спутника 1, 31

Приборостроителей 1, 1а, 3а, 8, 8а, 16а, 22

Румянцева 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 5, 28, 28б, 33

Социалистическая 2, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 36а, 44, 48, 50, 56, 64

Сталеваров 1, 1а, 3, 3а, 3б, 36а, 37, 56, 58, 60, 66

Сурикова, 1

Трудовая 18

Шоссе Металлургов, 37а, 39б, 78а, 80а, 84

Электростальская 1, 2 , 15, 17, 23, 39, 47

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