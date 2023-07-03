В Челябинске будут готовить специалистов по искусственному интеллекту и нейросетям

Вступительные экзамены: математика (профильная), русский язык, информатика или физика Фото: Мария ЛЕНЦ

В Южно-Уральском государственном университете открыли новое направление в Высшей школе электроники и компьютерных наук — «Программная инженерия». Здесь будут готовить специалистов в области искусственного интеллекта и нейронных сетей. Об этом рассказал на пресс-конференции в «Комсомольской правде-Челябинск» директор высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ Александр Голлай.

— Наш университет в рамках национального проекта «Искусственный интеллект» раннее начинал готовить программы магистратуры по искусственным интеллектам, причем это были коллаборации с другими учебными заведениями, а в этом году мы запускаем уникальную программу для бакалавриата, единственную в регионе, — отметил Александр Голлай. — В этой сфере в Челябинской области есть ряд компаний, которые являются мировыми лидерами. В связке с ними мы открываем эту специальность, нацеленную на подготовку специалистов по разработке интеллектуальных систем.

Всего на этой специальности 86 мест, из них 50 бюджетных. Вступительные экзамены: математика (профильная), русский язык, информатика или физика.

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