Челябинские студенты смогут учиться в двух вузах одновременно

Первые два курса студенты ЮУрГУ будут заниматься с преподавателями МФТИ по два дня в неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Южно-Уральский государственный университет и Московский физико-технологический институт создали совместную программу обучения по направлению «Прикладная математика и информатика». Она называется «Прима».

Два вуза будут готовить разработчиков с фундаментальной математической подготовкой. Главная часть курса — проектная работа: студенты получают реальную задачу от заказчика, оценивать ее будет комиссия.

— Данная программа реализуется в сетевой форме совместно с МФТИ. Это означает, что наши абитуриенты становятся студентами ЮУрГУ и МФТИ одновременно, — рассказала директор института естественных и точных наук ЮУрГУ Алена Замышляева на пресс-конференции в КП-Челябинск. — Мы предоставляем возможность нашим абитуриентам получения образования в ЮУрГУ на уровне столичных вузов.

Два дня в неделю, на протяжении первых двух курсов, студенты будут заниматься с преподавателями МФТИ. Помимо сотрудников вузов, на «Приме» будут преподавать разработчики IT-компаний, таких как: 3DiVi, КРОК, Tinkoff, xPage и многие другие.

Для поступления нужно сдать ЕГЭ по математике, русскому языку, информатике или физике. Подать документы можно офлайн и онлайн через личный кабинет ЮУрГУ. Всего 70 мест, 50 из них бюджетные. Группа для программы МФТИ будет выбрана по результатам конкурсного отбора.

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