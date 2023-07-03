Активисты общественного движения «Соцгород» поздравили выпускников Южно-Уральского многопрофильного колледжа

Фото: "Соцгород"

По традиции торжественное мероприятие проходило в Центральном клубе, где на протяжении 25 лет под руководством экс-депутата Государственной Думы Андрея Барышева работает и помогает людям старейшее общественное движение Челябинской области.

Выпускников Южно-Уральского многопрофильного колледжа приветствовала директор «Соцгорода» Олеся Пашанина, которая сама когда-то училась и успешно закончила это учебное заведение.

Она поздравила виновников торжества с выпуском, а также обратилась со словами благодарности к коллективу колледжа и родителям, многие из которых испытывали большую гордость за своих детей. Ведь в этом году из 161 выпускника 36 получили красные дипломы.

Фото: "Соцгород"

В этот день со сцены Центрального клуба прозвучало немало теплых слов в адрес педагогов, которые дали ребятам не только знания, но и путевку в жизнь. Теперь каждый из них выберет дело по душе, ведь все специальности, которые получили выпускники, актуальны и востребованы.

Фото: "Соцгород"

Кто-то пойдет работать в общепит, кто-то в строительство или сферу ЖКХ, кто-то в кадастровые службы города или на металлургические предприятия. Одним словом, всех выпускников с дипломом Южно-Уральского многопрофильного колледжа ждет новая, интересная и насыщенная жизнь.

Общественники пожелали ребятам успехов, самореализации и карьерного роста.