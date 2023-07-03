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НовостиОбщество3 июля 2023 11:35

В Челябинске анестезиолог после операций готовится к соревнованиям по конному спорту

Стаж Ренаты Ивлевой в медицине – 30 лет, а в седле – 9
Олег КОСТЕНКО
Фото: hornews.com

Фото: hornews.com

Анестезиолог-реаниматолог Рената Валеева уже 9 лет несколько раз в неделю после работы едет из клиники на конюшню. Лошади помогают медику с 30-летним стажем избавиться от стресса и не допустить эмоционального выгорания. Сейчас она готовится к региональным соревнованиям по конному спорту. Об этом рассказали Hornews.com.

– Мои соревнования – это пройти в одном месте рысью, в другом галопом, сделать круг в определенном месте. В общем, самый простой уровень для взрослых, — объяснила Рената Валеева.

Соревнования по выездке – дисциплине, где скакун и наездник демонстрируют мастерство выполнения упражнений и сложных движений, пройдут в сентябре в конноспортивном комплексе «Рифей». Соперниками Ренаты и ее лошади Роксаны станут любители той же возрастной группы.

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