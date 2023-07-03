В Магнитогорске охранников ночного клуба будут судить за избиение семейной пары

Инцидент случился в заведении на улице Завенягина. Фото: google.com/maps

В Магнитогорске будут судить охранников ночного клуба, которые избили семейную пару. Инцидент случился еще 8 апреля 2023 года. Около четырех часов утра охранники вывели мужчину на улицу и толпой начали избивать. За него вступилась супруга, которой один из охранников тоже ударил по лицу.

В результате пара отправилась в травмпункт, а затем и в полицию. Против охранников завели уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц».

– Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд для рассмотрения по существу, – рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По словам пострадавшей женщины, потасовка началась из-за того, что ее супруг уснул на диване, пока они ждали такси. После инцидента администрация ночного клуба опубликовала видео с камер наблюдения. На кадрах видно начало конфликта.

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