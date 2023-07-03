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НовостиОбщество3 июля 2023 13:24

Мэрия Челябинска показала, что появится вместо книжных рядов на Кировке

Администрация Челябинска опубликовала эскизы улицы Карла Маркса рядом с Кировкой
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ

Администрация Челябинска показала, что появится на месте знаменитых книжных рядов, которые на прошлой неделе демонтировали. Здесь обновят тротуар, его сделают из гранитной плитки, брусчатки и бордюров. Кроме этого, появятся антипарковочные столбики с деревянными сиденьями.

Деревья обогнут металлическими решетками для защиты, посадят газон, кусты и установят освещение. Кстати, на эскизах изображен световой потолок, который сейчас тянется через всю Кировку.

Все работы обещают выполнить до конца сентября. Напомним, книжные ряды много лет стояли на Кировке, на прошлой неделе их решили демонтировать.

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