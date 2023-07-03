Из Челябинска запустят дополнительный поезд в Анапу

Из Челябинска в Анапу запустят дополнительный поезд. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги. Первый рейс состоится уже 5 июля, а билеты можно приобрести на сайте РЖД, в мобильном приложении или в кассе на вокзале.

Поезд №457/458 будет выезжать из Челябинска 5, 7, 12, 21, 26, 28 июля, а также 2, 4, 9, 18, 25 августа в 18:30. Обратные рейсы назначены на 8, 10, 15, 24, 29, 31 июля, 5, 7, 12, 21, 28 августа в 10:40. Известно, что поезд пройдет через Златоуст, Уфу, Саратов, Волгоград и другие города.

Дополнительный поезд решили выделить в связи с большим желанием россиян посетить южные курорты страны.

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