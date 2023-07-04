Самозваный сотрудник Центробанка отобрал у работника завода из Челябинска 7 млн рублей

Аферисты десять дней подряд убеждали челябинца отдать все деньги Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Металлургического района Челябинска поговорил по телефону с мошенниками и лишился 7 млн рублей.

58-летний сотрудник завода купился на одну из самых распространенных схем обмана. Незнакомец позвонил ему по телефону, назвался следователем и заявил, что кто-то пытается украсть все деньги с банковских счетов челябинца. Мошенник велел заводчанину срочно перевести все сбережения на «безопасный счет».

— Собеседник акцентировал внимание на том, что проверка проводится и в отношении банковских работников, поэтому о ее проведении лучше никому не сообщать, — рассказали в УМВД Челябинска.

Вскоре горожанину позвонил второй мошенник — самозваный сотрудник Центробанка. Он назвал мужчине адрес банкомата, к которому надо бежать с деньгами.

Упорные аферисты звонили заводчанину десять дней подряд, выдвигая все новые требования. По их указаниям мужчина снял со счетов 5 млн рублей и еще 2 млн рублей взял в кредит. Все деньги отправились на названные мошенниками счета — и пропали.

Лишь через некоторое время челябинец осознал, что его одурачили, и обратился в полицию. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Если аферистов получится разыскать, им будет грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

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