Самолеты из Челябинска не смогли приземлиться в московском Внуково утром 4 июля

Самолетам пришлось уйти в соседние аэропорты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 4 июля два летевших из Челябинска в Москву самолета перенаправили из Внуково в другие аэропорты.

Воздушные суда не смогли совершить посадку в аэропорту назначения. Оба покружили в небе над Внуково и развернулись.

Рейс "Азимута". Карта: flightradar24.com

По данным онлайн-табло Внуково, посадка обоих рейсов задерживается. Самолет авиакомпании «Победа», вылетевший из Челябинска в 5:54, перенаправлен в Шереметьево. Борт компании «Азимут», отправившийся из Челябинска в 6:10, перенаправили в еще один московский аэропорт, Домодедово.

Рейс "Победы". Карта: flightradar24.com

Внуково временно не принимает рейсы не только из Челябинска, но и из других городов. О причинах на официальном сайте аэропорта не сообщается.

Самолеты перенаправляют в соседние аэропорты. Скриншот официального сайта "Внуково"

Обновлено: Как сообщили в Росавиации, в аэропорту Внуково по техническим причинам были введены ограничения на прием и выпуск рейсов. С 8:00 по московскому времени эти ограничения сняты. Аэропорты Домодедово и Шереметьево 4 июля работают в штатном режиме.

Напомним, компания «Победа» начала выполнять рейсы во Внуково с 1 июля. До этого несколько месяцев ее самолеты доставляли челябинцев только до Шереметьево.

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