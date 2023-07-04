Доллар дороже 100 рублей: в КСП Челябинской области объяснили, возможно ли это

На курсы валют влияет внешняя торговля Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский рубль в 2023 году подешевел на 25%. В начале года один доллар США стоил 70 рублей 34 копейки, а сейчас — уже больше 89 рублей. В Контрольно-счетной палате Челябинской области рассказали, что ситуация, при которой доллар будет стоить 100 рублей и больше, вполне возможна.

По мнению экспертов КСП, на положение влияет торговый баланс — соотношение товаров, ввезенных в страну и вывезенных из нее. Если бы Россия продавала больше товаров за рубеж, а покупала прежнее количество, рубль бы укреплялся. Но за последние полгода разница между экспортом и импортом заметно уменьшилась.

— Наверное, экспорт России достиг предела, и увеличивать его дальше будет сложно. Но импорт, который был низким прошлым летом, растет быстро, — отмечают аналитики КСП.

Если поставки продукции из России уменьшатся, а импорт продолжит расти, возникнет дефицит торгового баланса (страна будет получать из-за границы больше товаров, чем продает сама). В КСП считают, что дефицит вполне возможен. До него остается всего 7 млрд рублей — не такая большая сумма в масштабах страны.

— При этих обстоятельствах курс рубля может перешагнуть уровень в 100 рублей за доллар, — заключают в Контрольно-счетной палате.

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