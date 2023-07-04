После публикации КП-Челябинск в Каштакском бору восстановили экотропу

Фото: Читатель КП-Челябинск

В Челябинском Каштакском бору пропали ступени экотропы, оборудованной в 2022 году. Это заметили читатели КП-Челябинск и передали в редакцию фото «беззубой» лестницы. После публикации и запроса в «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», тропу восстановили.

– По данному факту уже направлено обращение в отдел МВД России по Сосновскому району для проведения расследования. Кроме того, в самое ближайшее время будут проведены внеплановые проверки для оценки состояния экологической тропы, – сообщили в пресс-службе бюджетного учреждения.

Тропу пообещали восстановить до 7 июля. Но сделали это на несколько дней раньше. Читатели прислали в редакцию фото отремонтированной лестницы.

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