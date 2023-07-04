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НовостиОбщество4 июля 2023 5:49

Крупный град, сносящий крыши ветер: жителей Челябинской области предупредили об ужасах погоды 4 июля

В Челябинской области 4 июля может пройти крупный град
Елена КОЛЧИНА
Жара может смениться настоящей бурей

Жара может смениться настоящей бурей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области 4 июля объявили штормовое предупреждение.

— Ожидаются очень сильные дожди, грозы, — сообщили в региональном ГУ МЧС.

При грозах может выпасть град, местами — крупный. А еще возможно шквалистое усиление ветра до штормовых 25 метров в секунду. Ветер такой силы способен ломать деревья и повреждать крыши домов.

По прогнозу метеорологов, днем 4 июля будет стоять жара до +27 до +32 градусов. В ближайшие два дня зной не утихнет, а грозы продолжатся.

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