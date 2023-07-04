Челябинец Кирилл Писклов стал призером чемпионата России по баскетболу 3х3, а «Курчатов» попал в розыгрыш Кубка страны

Челябинский БК «Курчатов» вошел в число участников предстоящего Кубка России. Фото РФБ

Главный российский турнир по баскетболу 3х3 прошел в минувшие выходные в Перми. В финале чемпионата России в дивизионе «Претендент» сыграли две южноуральские команды — «Уралец» из Златоуста и челябинский «Курчатов».

По итогам турнира БК «Курчатов» в дивизионе занял второе место, уступив победителю екатеринбургскому Stella Pro. Однако, это позволило челябинскому клубу попасть в число лучших команд, которые сыграют в предстоящем Кубке России.

Воспитанник челябинского баскетбола, серебряный призер Олимпиады в Токио Кирилл Писклов в составе команды «Хели Таб» (Екатеринбург) поднялся на вторую ступень пьедестала почета в главном турнире чемпионата страны, уступив четырехкратному чемпиону страны Inanomo (Москва). Вместе с Кириллом серебряную награду получил и еще один челябинец тренер Игорь Ивлев. Кстати, для Писклова и Ивлева это был первый финал чемпионата страны, и сразу «серебро».

В эти же сроки женский клуб по баскетболу 3х3 «Позитив» из Челябинска стал победителем крупного турнира в Москве, приуроченного к 100-летию Московского спорта, выиграв в финале у серебряного призера Кубка России клуба «Матрешки» (Моква).

Между тем, в рамках финала чемпионата России в Перми президенты баскетбольных клубов «Челбаскет» Николай Сандаков и Сергей Богуславский «Парма» (Пермь) подписали соглашение о сотрудничестве. Договор предусматривает активную работу по развитию баскетбола в своих регионах и России в целом, а также совместную деятельность, направленную на развитие баскетбола 3х3 не только для профессиональных игроков, но и для спортсменов, только начинающих свой путь на детско-юношеском уровне.

— Мы хотели бы взаимодействовать не только между профессиональными клубами, но и на уровне детского и студенческого баскетбола, для того чтобы Урал по праву стал баскетбольной меккой для всей России, — прокомментировал подписание соглашение Николай Сандаков.

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