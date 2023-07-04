Девушка заплатила 100 тысяч рублей за поездку из Магнитогорска в Челябинск

Аферист оставил челябинку в Магнитогорске без дене Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Челябинска потеряла 106,5 тыс. рублей, пытаясь вернуться домой из Магнитогорска.

18-летняя девушка нашла в интернете водителя, готового подвезти ее всего за 700 рублей. В мессенджере водитель прислал челябинке ссылку для оплаты проезда. Девушка перешла по ссылке и ответственно ввела данные своей банковской карты. А через несколько секунд обнаружила, что вместо 700 рублей с ее счета списали 4 тысячи.

Челябинка попросила объяснений у водителя, но тот заявил, что произошел технически сбой, лишние деньги скоро вернут хозяйке.

Но, деньги не вернулись. Вместо этого девушка получала все новые и новые сообщения о списании средств. Водитель сперва убеждал собеседницу, что все происходящее ошибка техники. А когда деньги на счету девушки закончились, заблокировал ее номер.

Так и не сумев уехать в Челябинск, девушка пошла в полицию. Как сообщили в УМВД Магнитогорска, водителя-обманщика разыскивают. Возбудили уголовное дело о краже.

Напомним, работник завода из Челябинска отправил 7 млн рублей аферистам, которые представились следователем и сотрудником Центробанка.

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