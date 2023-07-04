Робот будет звонить по телефонам из нелегальных объявлений в Челябинске

Вместо звонков от клиентов авторы объявлений получат запись с требованием убрать афиши и листовки Фото: Евгения ГУСЕВА

В администрации Челябинска решили по-новому бороться с расклейкой объявлений в неположенных местах. Для этого запустят автообзвон. Сейчас в городском управлении благоустройства ищут подрядчика, который организует работу со звонками нарушителям.

Сотрудники управления благоустройства станут собирать телефонные номера из объявлений, приклеенных к стенам и столбам. Номера добавят в общую базу данных. Робот будет звонить по всем собранным телефонам и включать заранее записанное голосовое сообщение. Нарушители ответят на звонок, но вместо голоса потенциального клиента услышат требование убрать незаконно размещенную рекламу.

За работу виртуальной АТС готовы заплатить до 654,9 тыс. рублей. Автоматизированная система обязана будет звонить авторам объявлений по будням с 9:00 до 18:00. В день необходимо выполнить не менее 200 звонков. Контракт с подрядчиком заключат на пять месяцев, завершить работу необходимо до конца 2023 года.

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