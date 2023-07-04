На закрытии сезона в магнитогорском театре почтили память Сергея Пускепалиса

Фото: администрация Магнитогорска

Драматический театр имени А.С. Пушкина представил зрителям настоящий перфоманс, чтобы поставить финальную точку в 85-ом юбилейном сезоне. Как сообщили организаторы мероприятия, главная идея представления была основана на примере работы винтажных театральных шумовых машин. Каждая из частей мероприятия олицетворяет одну из театральных стихий.

Гости стали свидетелями не только пластических номеров, но и настоящих мини-спектаклей. Зрители увидели театрализованные отрывки из знаменитых произведений Шекспира, Пушкина, Грибоедова и Гоголя. На пару мгновений праздничный вечер превратился и в показ мод: перед зрителями предстали артисты уже в знакомых образах из спектакля «Тартюф» во главе с главным художником театра Алексеем Вотяковым.

Было место и для трогательных воспоминаний. Во время постановки на сцене проецировались имена тех, кто посвятил свою жизнь служению в магнитогорском театре. Среди них был и Сергей Пускепалис, который с 2003 по 2007 год был здесь главным режиссером. В прошлом году он погиб в автокатастрофе.

В завершение представления на сцене встретились три Духа театра, символизирующие триединство и освещающие путь в будущее – в новый театральный сезон. Глава города Сергей Бердников поздравил гостей вечера с праздничным завершением юбилейного сезона:

– 85-й театральный сезон был поистине запоминающимся. Помимо громких премьер, наши артисты одержали победу на XX Фестивале театров малых городов России. Спектакль «Лавр», который, помимо этого, вошел в лонг-лист национальной театральной премии «Золотая маска» – 2023», был высоко оценен членами жюри. Теперь актерам предстоит показать его в Москве.

К поздравлениям присоединилась и основатель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер.

– Магнитогорский театр является одним из лучших провинциальных театров страны. В этом году вместе с народным артистом России Евгением Мироновым мы провели большое мероприятие – ХХ Фестиваль малых городов России. Это все благодаря тому, что репутация нашего драматического театра известная далеко за пределами Магнитогорска и Челябинской области, –отметила Ирина Николаевна.

Ирина Текслер преподнесла директору театра Евгению Климову приказ Министерства культуры Челябинской области о присвоении театру звания «академический» – заслуженной награды за долгие годы беспрестанного труда.

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